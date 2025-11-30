1–0-seger för Aston Villa mot Wolverhampton – Boubacar Kamara matchhjälte

Aston Villa-seger med 1–0 mot Wolverhampton

Aston Villas sjunde seger på de senaste åtta matcherna

Boubacar Kamara avgjorde för Aston Villa

Aston Villa vann hemmamatchen mot Wolverhampton i Premier League med 1–0. Boubacar Kamara gjorde matchens enda mål i andra halvleken.

Aston Villa höll nu nollan för femte gången den här säsongen.

Segern var Aston Villas sjunde på de senaste åtta matcherna, och femte raka segern på hemmaplan.

Brighton nästa för Aston Villa

Det här var Aston Villas femte uddamålsseger den här säsongen. Förlusten var också Wolverhamptons femte uddamålsförlust.

Det här betyder att Aston Villa ligger på fjärde plats i tabellen och Wolverhampton är på 20:e och sista plats. Så sent som den 8 november låg Aston Villa på tolfte plats i tabellen.

I nästa match möter Aston Villa Brighton borta och Wolverhampton möter Nottingham Forest hemma. Båda matcherna spelas onsdag 3 december 20.30.

Aston Villa–Wolverhampton 1–0 (0–0)

Premier League, Villa Park

Mål: 1–0 (67) Boubacar Kamara (John McGinn).

Varningar, Wolverhampton: Yerson Mosquera, Andre, David Moller Wolfe, Jhon Arias.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Aston Villa: 4-0-1

Wolverhampton: 0-0-5

Nästa match:

Aston Villa: Brighton & Hove Albion FC, borta, 3 december

Wolverhampton: Nottingham Forest FC, hemma, 3 december