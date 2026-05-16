Elfsborgs besked: Wikström missar HBK-matchen

IF Elfsborg får klara sig utan en nyckelspelare i helgens allsvenska möte med Halmstads BK.

Rasmus Wikström är skadad och kommer inte till spel.

Rasmus Wikström missar Elfsborgs bortamatch mot Halmstads BK under lördagen. Mittbacken har dragits med skadeproblem efter att ha tvingats kliva av i halvtid mot Brommapojkarna senast.

Enligt Borås Tidning ådrog sig 25-åringen en smäll mot foten och har inte deltagit i lagets träningar under veckan.

– Det är inget brutet, så det är bra. Nu hoppas vi att han är på banan igen till nästa vecka, säger Tania Nilsson från Elfsborgs fysioteam till tidningen.

Elfsborg möter Halmstads BK idag klockan 15.00.





