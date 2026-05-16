Uppgifter: Mourinho väldigt nära comeback i Real Madrid

José Mourinho ser ut att vara nära en comeback till Real Madrid.

Enligt transferexperten Fabrizio Romano väntas en överenskommelse bli klar inom kort.

En återkomst till tycks närma sig allt mer för José Mourinho. Under en längre tid har portugisen kopplats ihop med tränarjobbet i Real Madrid.



Nu uppges en lösning vara nära.

Fabrizio Romano rapporterar att Mourinho gett grönt ljus till klubben och att affären väntas slutföras inom kort. Även Nicolò Schira uppger att förhandlingarna är långt gångna och skriver att det handlar om ett avtal till 2028.

Enligt uppgifterna ska Real Madrid dessutom betala omkring tre miljoner euro, motsvarande 33 miljoner kronor, för att köpa loss 63-åringen från hans nuvarande uppdrag i Benfica.

Mourinho tränade Real Madrid mellan 2010 och 2013.