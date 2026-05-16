Hammarby jagar revansch: ”Vill stå längst fram och lyfta pokalen”

STOCKHOLM. Ännu en final mot BK Häcken väntar för Hammarby.

Efter dubbla förluster i Europacupfinalen hoppas de regerande Svenska Cupen-mästarna få sin revansch.

– Vi alla känner att vi har en revanschlust och vill vinna den här matchen, säger Alice Carlsson till FotbollDirekt.

Hammarby och BK Häcken drabbar samman igen. Den här gången står en titel i Svenska Cupen på spel. För Hammarby är det en möjlighet till revansch efter en tung period mot Göteborgslaget.

På bara några veckor möts lagen i sin tredje final. Senast ställdes de mot varandra i Europacupfinalen över två möten, där Häcken gick segrande ur båda matcherna och skrev historia som Europamästare. Dessutom har lagen redan hunnit mötas i allsvenskan.

Nu hoppas Hammarby vända trenden.

– Det är klart att det är speciellt med så många möten med samma lag. Jag tror vi alla känner att vi har en revanschlust och vill vinna den här matchen, säger Alice Carlsson till FotbollDirekt.

Hammarby är samtidigt väl medvetet om vilka hot som väntar. Framför allt handlar mycket om att stoppa Häckens offensiv.

– De har sin spets och sina hot i det offensiva, och de behöver vi verkligen sätta stopp för. Sen behöver vi framför allt få en bra start på matchen den här gången.

En särskild utmaning blir att hantera Häckens offensiva stjärnor, som ställt till med problem i tidigare möten. Alice Carlsson nämner BK Häckens Felicia Schröder som det främsta hotet att hålla koll på.

– Hon är svårstoppad, det har vi sett över två matcher. Hon är en otrolig fotbollsspelare. Men vi behöver ligga nära henne och göra det till en jobbig match för henne.

Finalen spelas inför vad som väntas bli en stark inramning på hemmaplan, även om det täta matchschedmat påverkar publiktillströmningen.

– Jag har full respekt för personer som varken har råd eller tid att gå på alla de här matcherna. Men jag har också spelat de här stora matcherna på den här arenan när det har varit väldigt mycket mer publik. Det är väl målet, jag vill ha så mycket publik som möjligt.

För Hammarby handlar det till sist om något större än en revansch. De vill väldigt gärna vinna en titel lyfta pokalen i eftermiddag.

– Jag spelar fotboll i Hammarby just för att man har chansen att vinna titlar. Nu klarade vi inte det i Europacupfinalen, men det enda jag tänker på är att jag vill lyfta den här Svenska cupen-pokalen. Den här gången vill vi stå längst fram och lyfta den, avslutar Carlsson.