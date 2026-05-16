Mästarinnorna i svenska cupen ska krönas.

I dag, lördag, ställs Hammarby mot Häcken i cupfinalen på 3Arena.

Här är allt du behöver veta inför stormatchen.

Under lördagen ställs Hammarby mot BK Häcken för tredje gången på bara fyra veckor. Denna gång tävlar lagen inte om en europeisk trofé, utan om en seger i svenska cupen för damer 2026. Klockan 15:00 är det upp till kamp om Susanne Erlandssons pokal mellan den damallsvenska fjolårsettan Häcken och tvåan ”Bajen”.

Hammarby – Häcken: När och var?

Arena: 3Arena, Stockholm

3Arena, Stockholm Datum: 16 maj 2026

16 maj 2026 Avsparkstid: 15:00

15:00 Streaming: Viaplay och Expressen Play

Finalen spelas på Hammarbys hemmaarena 3Arena i Stockholm. Till vardags håller damlaget till på Kanalplan men cupfinalen, som väntas locka storpublik, är flyttad till herrlagets hemmaarena. Matchstart är klockan 15:00.

Var kan jag streama Hammarby – Häcken?

För den som vill streama cupfinalen mellan Hammarby och Häcken finns två alternativ tillgängliga. Matchen sänds både på Viaplay och på Expressen Play. På båda plattformarna behöver du vara betalande abonnent för att komma åt sändningen.

Sändningen startar klockan 14:10 på Expressen Play och klockan 14:15 på Viaplay. På båda plattformarna kommenteras cupfinalen av duon Claes Andersson och Pär Lagerström. I studion står Richard Henriksson, Frida Olsson och Saga Fredriksson.

Hammarby – Häcken: Vad kan man förvänta sig?

Båda lagen kliver in i cupfinalen med storform i ryggen efter fyra raka segrar och full pott i damallsvenskan vardera. ”Bajen” toppar tabellen efter fyra omgångar på målskillnad, men trots den damallsvenska ledningen är det Häcken som har dragit det längsta strået under den närmaste tiden.

För bara drygt två veckor sedan ställdes lagen mot varandra i en helsvensk final av den första upplagan av Europa Cup, UEFA:s nyinstiftade europeiska andraturnering. Då var det Häcken som gick vinnande ur striden och fick lyfta pokalen efter totalt 4–2 över två matcher.

Dessförinnan ställdes lagen mot varandra i oktober 2025 när damallsvenskan gick in i slutspurten. Även då var det Häcken som segrade efter mål av Tabby Tindell och Anna Anvegård. Faktum är att hisingarna har vunnit fem av de senaste sex matcherna mot Hammarby.

Inbördes möten

1 maj 2026: BK Häcken – Hammarby 3–2 (Europa Cup)

– Hammarby 3–2 (Europa Cup) 25 april 2026: Hammarby – BK Häcken 0–1 (Europa Cup)

0–1 (Europa Cup) 11 oktober 2025: BK Häcken – Hammarby 2–0 (Damallsvenskan)

– Hammarby 2–0 (Damallsvenskan) 5 maj 2025: Hammarby – BK Häcken 1–0 (Damallsvenskan)

– BK Häcken 1–0 (Damallsvenskan) 21 august 2024: Hammarby – BK Häcken 1–2 (Damallsvenskan.

Hammarby: Förväntad startelva & skador och avstängningar

Skador och avstängningar Hammarby IF Spelare Lämna tillbaka Inga kända skador eller avstängningar.

Alla spelare är tillgängliga för uttagning.

Hammarby förväntad startelva: Loeck – Lennartsson, Carlsson, Bragstad, Reidy – Joramo, Sørum – Koivisto, Rehnberg, Peterson – Hasund.

Häcken: Förväntad startelva & skador och avstängningar

Skador och avstängningar BK Häcken Spelare Lämna tillbaka Inga kända skador eller avstängningar.

Alla spelare är tillgängliga för uttagning.

Häcken förväntad startelva: Birkisdóttir – Löwing, Luik, Östlund, Selerud – Tindell, Sanvig – Akgün, Anvegård, Jusu Bah – Schröder.