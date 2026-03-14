1–0-seger för Atletico Madrid mot Getafe – Nahuel Molina matchhjälte

Atletico Madrid vann med 1–0 mot Getafe

Atletico Madrids fjärde seger på de senaste fem matcherna

Nahuel Molina matchvinnare för Atletico Madrid

Atletico Madrid vann hemmamatchen mot Getafe i La Liga med 1–0. Matchens enda mål kom i första halvleken genom Nahuel Molina.

Det här var Atletico Madrids tolfte nolla den här säsongen.

Det här innebär att Atletico Madrid nu har fyra segrar i följd i La Liga.

Real Madrid nästa för Atletico Madrid

Atletico Madrid har fyra segrar och en förlust och 9–7 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan Getafe har tre vinster och två förluster och 5–3 i målskillnad.

När lagen senast möttes vann Atletico Madrid med 1–0.

Söndag 22 mars 21.00 spelar Atletico Madrid borta mot Real Madrid. Getafe möter Espanyol borta på RCDE Stadium lördag 21 mars 16.15.

Atletico Madrid–Getafe 1–0 (1–0)

La Liga, Riyadh Air Metropolitano

Mål: 1–0 (8) Nahuel Molina.

Varningar, Atletico Madrid: Nahuel Molina, Alexander Sörloth, Obed Vargas.

Utvisningar, .

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Atletico Madrid: 4-0-1

Getafe: 3-0-2

Nästa match:

Atletico Madrid: Real Madrid, borta, 22 mars 21.00

Getafe: Espanyol Barcelona, borta, 21 mars 16.15