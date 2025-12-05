1–0-seger för Brest mot Monaco – Kamory Doumbia matchhjälte

Brest vann med 1–0 mot Monaco

Kamory Doumbia avgjorde för Brest

Tredje raka segern för Brest

Brest vann hemmamatchen mot Monaco i Ligue 1 herr med 1–0. Matchens enda mål kom i första halvleken genom Kamory Doumbia.

Det här var fjärde gången den här säsongen som Brest höll nollan.

Brest–Monaco – mål för mål

Brest har tre segrar, en oavgjord och en förlust och 6–6 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan Monaco har en vinst och fyra förluster och 3–10 i målskillnad. Det här var Brests tredje uddamålsseger den här säsongen. Förlusten var också Monacos tredje uddamålsförlust.

Den 15 mars tar lagen sig an varandra igen, då på Stade Louis II.

Brest tar sig an Rennes i nästa match borta lördag 13 december 17.00. Monaco möter Marseille borta söndag 14 december 20.45.

Brest–Monaco 1–0 (1–0)

Ligue 1 herr, Stade Francis-Le Ble

Mål: 1–0 (28) Kamory Doumbia.

Varningar, Brest: Kamory Doumbia, Pathe Mboup. Monaco: Vanderson, Jordan Teze, Caio Henrique, Takumi Minamino.

Utvisningar, Brest: Ludovic Ajorque.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Brest: 3-1-1

Monaco: 1-0-4

Nästa match:

Brest: Stade Rennais FC, borta, 13 december

Monaco: Olympique Marseille, borta, 14 december