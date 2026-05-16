Uppgifter: Xabi Alonso närmar sig Chelsea

Xabi Alonso pekas ut som huvudkandidat till tränarjobbet i Chelsea.

Enligt flera uppgifter har spanjoren haft positiva samtal med klubben.

Jakten på en ny huvudtränare tycks gå mot sitt slut för Chelsea. Flera internationella uppgifter pekar på att Xabi Alonso just nu ligger bäst till för att ta över klubben.

Transferjournalisten Nicolò Schira skriver att förhandlingarna utvecklas i rätt riktning och att spanjoren är allt närmare ett avtal. Samtidigt uppger Fabrizio Romano att ett personligt möte mellan parterna redan ska ha genomförts och att ett avgörande väntas inom kort.

Chelsea uppges vilja få tränarfrågan löst innan sommarens VM-turnering drar igång.

Alonso inledde säsongen som tränare för Real Madrid men fick lämna posten i januari. Innan dess etablerade han sig som en av Europas mest eftertraktade tränare efter framgångarna i Bayer Leverkusen.



