Häcken kan säkra sin andra titel: ”Vill fortsätta på vinnarspåret”

Den 1 maj blev BK Häcken Europa Cup-mästare.

Drygt två veckor senare kan de säkra ännu en titel, nämligen svenska cupen.

– Vi fick mersmak för att vi vann Europacupen nu, så det är klart att man vill fortsätta på det vinnarspåret, säger Anna Anvegård till FotbollDirekt.

BK Häcken går som tåget och har redan skrivit in sig i historieböckerna. För lite mer än två veckor sedan blev BK Häcken historiska när man vann den historiska Europa Cup-finalen. Finalen spelades i ett dubbelmöte och Hammarby stod för motståndet.

Stockholmslaget förlorade båda finalerna och nu ska de mötas igen. Men denna gången i finalen av svenska cupen. Hammarby har hemmaplan men Häcken är favoriter att vinna finalen.

Anna Anvegård kommer till matchen med ett härligt självförtroende efter segrarna mot just Bajen.

– Det är väl klart det är extra skönt för självförtroendet i gruppen. Man kanske inte vill vara i Bajens situation nu och ha två förluster. Så vi är nog bara väldigt glada att vi gjort så bra resultat senaste tiden mot dem, att det ger bra självförtroende, säger Anna Anvegård till FotbollDirekt.

Det är final igen, vad tror du kommer vänta er på 3arena?

– Det kommer nog vara en jämn match som de andra matcherna har varit. Det känns som de kanske kommer spela lite rakare. Men vi har kollat lite på deras matcher och det känns som att vi har rätt så bra koll på vad vi kan förvänta oss.

Målet för Häcken är glasklart, laget vill vinna ännu en pokal.

– Nej men det har varit jättekul såklart. Vi fick mersmak för att vi vann Europacupen nu, så det är klart att man vill fortsätta på det vinnarspåret. Vinnarspåret hade ju varit superroligt.