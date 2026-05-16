Klart: Mjällby–Djurgården får nytt speldatum

Det allsvenska mötet mellan Mjällby och Djurgården får ett nytt speldatum.

Anledningen är på grund av sportsliga grunder.

Nytt datum är ännu inte fastställt.

Foto: Bildbyrån

Matchen mellan Mjällby och Djurgården i allsvenskans tionde omgång skjuts upp. Mjällby meddelar att beslutet fattats med hänvisning till det regelverk som gör det möjligt att flytta matcher vid VM-uttagningar.

Bakgrunden är att Mjällby fått Elliot Stroud uttagen till mästerskapet, samtidigt som truppen påverkas av osäkerhet kring flera spelare på samma position.

– Elliot Strouds VM-uttagning påverkar oss, men det handlar också om det totala truppläget, säger klubbchef Jacob Lennartsson till klubbens hemsida.

Han betonar att beslutet fattats utifrån sportsliga förutsättningar.

– Vi har valt att använda den möjlighet som finns inom det gemensamma regelverk som samtliga allsvenska klubbar varit med och beslutat om inför säsongen.

Vilket nytt datum matchen spelas på är ännu inte fastställt. Det kommer att kommuncieras inom kort.