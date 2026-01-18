1–0-seger för Everton mot Aston Villa – Thierno Barry matchhjälte

Everton-seger med 1–0 mot Aston Villa

Thierno Barry matchvinnare för Everton

Evertons nionde seger för säsongen

Everton vann bortamatchen mot Aston Villa i Premier League med 1–0. Thierno Barry gjorde matchens enda mål i andra halvleken.

Det här var nionde gången den här säsongen som Evertons målvakter höll nollan.

Aston Villa–Everton – mål för mål

Aston Villa har två vinster, en oavgjord och två förluster och 6–7 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan Everton har två vinster, två oavgjorda och en förlust och 6–5 i målskillnad.

Everton ligger på tionde plats i tabellen efter matchen medan Aston Villa är på tredje plats.

I nästa omgång har Aston Villa Newcastle borta på St James’ Park, söndag 25 januari 15.00. Everton spelar hemma mot Leeds måndag 26 januari 21.00.

Aston Villa–Everton 0–1 (0–0)

Premier League, Villa Park

Mål: 0–1 (59) Thierno Barry.

Varningar, Aston Villa: Lamare Bogarde. Everton: Dwight McNeil, James Garner.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Aston Villa: 2-1-2

Everton: 2-2-1

Nästa match:

Aston Villa: Newcastle Utd, borta, 25 januari 15.00

Everton: Leeds Utd, hemma, 26 januari 21.00