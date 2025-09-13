1–0-seger för Mjällby mot Degerfors – Tom Pettersson matchhjälte

Mjällby vann med 1–0 mot Degerfors

Mjällbys åttonde seger på de senaste nio matcherna

Tom Pettersson matchvinnare för Mjällby

Mjällby vann bortamatchen mot Degerfors i Allsvenskan med 1–0. Matchens enda mål stod Tom Pettersson för i första halvleken.

Resultatet betyder också att Mjällby har hållit nollan i tre matcher i rad.

Det var 15:e matchen i rad utan förlust för Mjällby.

Öster nästa för Mjällby

Det här var Degerfors sjätte uddamålsförlust den här säsongen. Det var även Mjällbys åttonde uddamålsseger.

Resultatet innebär att Degerfors ligger kvar på 15:e plats och Mjällby toppar tabellen.

När lagen senast möttes vann Mjällby AIF med 4–1.

I nästa match möter Degerfors Sirius borta på söndag 21 september 16.30. Mjällby möter Öster lördag 20 september 17.30 hemma.

Degerfors–Mjällby 0–1 (0–1)

Allsvenskan, Stora Valla

Mål: 0–1 (13) Tom Pettersson.

Varningar, Degerfors: Daniel Sundgren. Mjällby: Timo Stavitski.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Degerfors: 0-2-3

Mjällby: 4-1-0

Nästa match:

Degerfors: IK Sirius, borta, 21 september

Mjällby: Östers IF, hemma, 20 september