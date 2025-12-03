1–0-seger för Nottingham Forest mot Wolverhampton – Igor Jesus matchhjälte
- Nottingham Forest segrade – 1–0 mot Wolverhampton
- Igor Jesus avgjorde för Nottingham Forest
- Sjunde raka nederlaget för Wolverhampton
Nottingham Forest vann bortamatchen mot Wolverhampton i Premier League med 1–0. Matchens enda mål stod Igor Jesus för i andra halvleken.
Wolverhampton–Nottingham Forest – mål för mål
Wolverhampton har fem förluster och 0–10 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan Nottingham Forest har tre vinster, en oavgjord och en förlust och 9–5 i målskillnad. Det här var Wolverhamptons sjätte uddamålsförlust den här säsongen.
Det här betyder att Wolverhampton är kvar på 20:e och sista plats och Nottingham Forest stannar på 16:e plats, i serien.
I nästa match möter Wolverhampton Manchester United hemma på måndag 8 december 21.00. Nottingham Forest möter Everton lördag 6 december 16.00 borta.
Wolverhampton–Nottingham Forest 0–1 (0–0)
Premier League, Molineux Stadium
Mål: 0–1 (72) Igor Jesus (Omari Hutchinson).
Varningar, Wolverhampton: Yerson Mosquera, Joao Gomes. Nottingham Forest: Elliot Anderson, Nikola Milenkovic.
Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):
Wolverhampton: 0-0-5
Nottingham Forest: 3-1-1
Nästa match:
Wolverhampton: Manchester United, hemma, 8 december
Nottingham Forest: Everton FC, borta, 6 december
