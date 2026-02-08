1–0-seger för Real Betis mot Atletico Madrid – Antony matchhjälte
Följ Fotbolldirekt på
Google news
- Real Betis vann med 1–0 mot Atletico Madrid
- Andra raka segern för Real Betis
- Real Betis höll tätt bakåt
Real Betis vann bortamatchen mot Atletico Madrid i La Liga med 1–0.
Real Betis höll nu nollan för åttonde gången den här säsongen.
Mallorca nästa för Real Betis
Atletico Madrid har två vinster, två oavgjorda och en förlust och 5–2 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan Real Betis har tre vinster, en oavgjord och en förlust och 7–4 i målskillnad.
Lagen har mötts två gånger tidigare under säsongen. Båda gångerna har Atletico de Madrid vunnit.
Söndag 15 februari möter Atletico Madrid Rayo Vallecano borta 16.15 och Real Betis möter Mallorca borta 21.00.
Den här artikeln handlar om: