1–0-seger för Real Betis mot Atletico Madrid – Antony matchhjälte

Real Betis vann med 1–0 mot Atletico Madrid

Andra raka segern för Real Betis

Real Betis höll tätt bakåt

Real Betis vann bortamatchen mot Atletico Madrid i La Liga med 1–0.

Real Betis höll nu nollan för åttonde gången den här säsongen.

Mallorca nästa för Real Betis

Atletico Madrid har två vinster, två oavgjorda och en förlust och 5–2 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan Real Betis har tre vinster, en oavgjord och en förlust och 7–4 i målskillnad.

Lagen har mötts två gånger tidigare under säsongen. Båda gångerna har Atletico de Madrid vunnit.

Söndag 15 februari möter Atletico Madrid Rayo Vallecano borta 16.15 och Real Betis möter Mallorca borta 21.00.