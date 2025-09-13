1–0-seger för Red Bull Leipzig mot Mainz – Johan Bakayoko matchhjälte

Seger för Red Bull Leipzig med 1–0 mot Mainz

Johan Bakayoko matchvinnare för Red Bull Leipzig

Andra raka segern för Red Bull Leipzig

Red Bull Leipzig vann bortamatchen mot Mainz i Bundesliga med 1–0. Matchens enda mål stod Johan Bakayoko för i första halvleken.

Köln nästa för Red Bull Leipzig

Det här var Mainz andra uddamålsförlust den här säsongen.

Senaste mötet lagen emellan slutade med seger för Mainz med 2–1.

Den 31 januari tar lagen sig an varandra igen, då på Red Bull Arena.

Nästa gång lagen spelar i serien är lördag 20 september. Då möter Mainz Augsburg på WWK ARENA 15.30. Red Bull Leipzig tar sig an Köln hemma 18.30.

Mainz–Red Bull Leipzig 0–1 (0–1)

Bundesliga, Opel Arena

Mål: 0–1 (40) Johan Bakayoko.

Varningar, Mainz: Stefan Bell.

Nästa match:

Mainz: Augsburg, borta, 20 september

Red Bull Leipzig: FC Köln, hemma, 20 september