1–0-seger för Red Bull Leipzig mot Mainz – Johan Bakayoko matchhjälte
Följ Fotbolldirekt på
Google news
- Seger för Red Bull Leipzig med 1–0 mot Mainz
- Johan Bakayoko matchvinnare för Red Bull Leipzig
- Andra raka segern för Red Bull Leipzig
Red Bull Leipzig vann bortamatchen mot Mainz i Bundesliga med 1–0. Matchens enda mål stod Johan Bakayoko för i första halvleken.
Köln nästa för Red Bull Leipzig
Det här var Mainz andra uddamålsförlust den här säsongen.
Senaste mötet lagen emellan slutade med seger för Mainz med 2–1.
Den 31 januari tar lagen sig an varandra igen, då på Red Bull Arena.
Nästa gång lagen spelar i serien är lördag 20 september. Då möter Mainz Augsburg på WWK ARENA 15.30. Red Bull Leipzig tar sig an Köln hemma 18.30.
Mainz–Red Bull Leipzig 0–1 (0–1)
Bundesliga, Opel Arena
Mål: 0–1 (40) Johan Bakayoko.
Varningar, Mainz: Stefan Bell.
Nästa match:
Mainz: Augsburg, borta, 20 september
Red Bull Leipzig: FC Köln, hemma, 20 september
Den här artikeln handlar om: