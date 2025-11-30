1–1 i toppmötet mellan Chelsea och Arsenal

1–1 mellan Chelsea och Arsenal

Mikel Merino kvitterade i 59:e minuten

Chelsea nu tredje, Arsenal på första plats

Lagen delade på poängen i den heta toppmatchen i Premier League mellan Chelsea och gästande Arsenal. Söndagens match slutade 1–1 (0–0).

Det innebär tionde matchen i rad utan förlust för Arsenal.

Chelsea–Arsenal – mål för mål

I den 38:e minuten fick Chelsea Moises Caicedo utvisad.

Efter pausen slog Trevoh Chalobah till och gav Chelsea ledningen.

Med en dryg halvtimme kvar att spela fick Mikel Merino träff på pass av Bukayo Saka och kvitterade för Arsenal. Det blev också matchens sista mål.

Det här var Chelseas tredje oavgjorda match den här säsongen.

Chelsea stannar därmed på tredje plats och Arsenal toppar fortfarande tabellen. Ett fint lyft i tabellen för Chelsea som så sent som den 31 oktober låg på nionde plats.

I nästa match, onsdag 3 december möter Chelsea Leeds borta på Elland Road 21.15 medan Arsenal spelar hemma mot Brentford 20.30.

Chelsea–Arsenal 1–1 (0–0)

Premier League, Stamford Bridge

Mål: 1–0 (48) Trevoh Chalobah, 1–1 (59) Mikel Merino (Bukayo Saka).

Varningar, Chelsea: Marc Cucurella. Arsenal: Riccardo Calafiori, Myles Lewis-Skelly, Viktor Gyökeres, Martin Zubimendi, Cristhian Mosquera, Piero Hincapie.

Utvisningar, Chelsea: Moises Caicedo.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Chelsea: 3-1-1

Arsenal: 3-2-0

Nästa match:

Chelsea: Leeds Utd, borta, 3 december

Arsenal: Brentford, hemma, 3 december