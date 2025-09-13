2–0 för Enskede – åttonde matchen i rad utan förlust

Seger för Enskede med 2–0 mot Tyresö FF

Enskedes sjunde seger på de senaste åtta matcherna

Isabelle Hanna med två mål för Enskede

Det blev 0–2 (0–1) mellan Tyresö FF och gästande Enskede när lagen möttes på Tyresövallen på lördagen. Det innebär åttonde matchen i rad utan förlust för Enskede i division 1 mellersta dam.

I och med detta har Tyresö FF fyra förluster i rad.

Det var bortaseger nummer fyra i rad för Enskede.

Tyresö FF–Enskede – mål för mål

Isabelle Hanna stod till hög grad bakom segern för Enskede med sina två mål.

Det här betyder att Tyresö FF är kvar på tolfte plats, och Enskede stannar på andra plats, i tabellen.

I nästa omgång har Tyresö FF Degerfors borta på Stora Valla, söndag 21 september 15.00. Enskede spelar hemma mot Skultorp lördag 20 september 14.00.