3–0 för Sandvikens IF – åttonde matchen i rad utan förlust

Sandvikens IF segrade – 3–0 mot IFK Östersund

Sandvikens IF:s sjunde seger på de senaste åtta matcherna

Sandvikens IF:s Lova Andersson tremålsskytt

Det blev 0–3 (0–3) mellan IFK Östersund och gästande Sandvikens IF när lagen möttes på Jämtkraft Arena på lördagen. Det innebär åttonde matchen i rad utan förlust för serieledande Sandvikens IF i division 1 norra dam.

– Vi stängde matchen redan efter 17min med tre klassmål av Lova Andersson. Vi kunde efter de rotera in alla från bänken och se till att få speltid på hela truppen. En dag på jobbet helt enkelt, kommenterade Sandvikens IF:s tränare Niclas Kollgård efter matchen.

IFK Östersunds huvudtränare Patrick Davis tyckte så här om matchen:

– Den tuffa start vi åkte på, gjorde det extra svårt för oss. Vi hämtade oss lite efter det under andra halvan av första halvlek plus att vi spelade bättre i andra halvlek. De får vi ta med oss och ladda om för bortamatchen mot Skellefteå.

Det var bortaseger nummer fyra i rad för Sandvikens IF.

Sandvikens IF tog ett tidigt grepp om matchen och alla målen i 3–0-segern gjordes alltså under första halvlek.

Täby FK nästa för Sandvikens IF

Matchens enda målskytt blev Lova Andersson med sitt hattrick.

Det här betyder att IFK Östersund ligger kvar på sjätte plats i tabellen, och Sandvikens IF på första plats.

I nästa match, lördag 20 september 13.00, har IFK Östersund Skellefteå borta på Electrolux Home Arena, medan Sandvikens IF spelar hemma mot Täby FK.