3–1-seger för ÖSK – besegrade Sunnanå

ÖSK vann med 3–1 mot Sunnanå

Ida Ahlbom matchvinnare för ÖSK

Andra raka segern för ÖSK

ÖSK segrade mot Sunnanå hemma på Grönpepparparkens IP i Elitettan. 3–1 (2–0) slutade matchen på söndagen.

– Vi gör inte vår bästa match men tar en viktig trea. Rätt bra första med fint anfallsspel men vi tappar en del i andra där Sunnanå gör det bra. Men ändå starkt att inte släppa till så mycket målchanser, kommenterade ÖSK:s assisterande tränare Mikael Kindgren.

Elfsborg nästa för ÖSK

ÖSK började bäst och gjorde 1–0 redan i matchupptakten. Efter bara fyra minuter slog Molly Wiklander till.

Laget gjorde också 2–0 i 27:e minuten, när Ida Ahlbom hittade rätt. I 70:e minuten slog Evelina Moberg till, och reducerade åt Sunnanå. Fler mål än så blev det inte för Sunnanå.

Men med nio minuter kvar att spela ökade ÖSK ledningen genom Nathalie Brorsson. Det fastställde slutresultatet till 3–1.

För ÖSK gör resultatet att man nu ligger på nionde plats i tabellen, medan Sunnanå är på 13:e plats. Ett fint lyft i tabellen för ÖSK som så sent som den 30 augusti låg på 14:e plats.

ÖSK tar sig an Elfsborg i nästa match hemma lördag 13 september 13.00. Sunnanå möter Eskilstuna United hemma söndag 14 september 13.00.

ÖSK–Sunnanå 3–1 (2–0)

Elitettan, Grönpepparparkens IP

Mål: 1–0 (4) Molly Wiklander, 2–0 (27) Ida Ahlbom, 2–1 (70) Evelina Moberg, 3–1 (81) Nathalie Brorsson.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

ÖSK: 3-0-2

Sunnanå: 1-2-2

Nästa match:

ÖSK: IF Elfsborg, hemma, 13 september

Sunnanå: Eskilstuna United DFF, hemma, 14 september