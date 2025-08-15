3–2 för Sollentuna FK – åttonde matchen i rad utan förlust

Sollentuna FK-seger med 3–2 mot Vasalund

Sollentuna FK avgjorde i 90:e minuten.

William Videhult gjorde två mål för Sollentuna FK

Det blev 3–2 (0–1) mellan Sollentuna FK och gästande Vasalund när lagen möttes på Sollentunavallen på fredagen. Det innebär åttonde matchen i rad utan förlust för Sollentuna FK i Ettan norra herr.

– Väldigt skönt såklart att vinna med matchens sista spark. Vi gör en okej första halvlek men är väldigt bra i andra, mot ett jätteskickligt motstånd. Vi är väldigt glada över tre poäng, kommenterade Sollentuna FK:s sportchef Poja Naderi.

William Videhult blev matchhjälte med sitt avgörande 3–2-mål på tilläggstid.

Matchen förblev jämn målmässigt till Vasalund tog ledningen i 26:e minuten, genom Douglas Karlberg. I 65:e minuten slog William Videhult till, och kvitterade för Sollentuna FK.

Först med sju minuter kvar att spela tog Sollentuna FK ledningen genom Wilgot Marshage.

Kvitteringen kom i slutminuterna, med en minut kvar att spela, när Oliver Stojanovic Fredin slog till och gjorde mål för Vasalund.

Sollentuna FK tog ledningen bara en minut senare ännu en gång genom William Videhult.

Det här var Sollentuna FK:s sjätte uddamålsseger den här säsongen. Förlusten var också Vasalunds andra uddamålsförlust.

I tabellen innebär det här att Sollentuna FK nu ligger på elfte plats. Vasalund är på andra plats.

Säsongens första möte lagen emellan vann Vasalunds IF med 4–1.

Sollentuna FK tar sig an AFC Eskilstuna i nästa match hemma måndag 25 augusti 19.30. Vasalund möter IF Karlstad borta söndag 24 augusti 16.00.

Sollentuna FK–Vasalund 3–2 (0–1)

Ettan norra herr, Sollentunavallen

Mål: 0–1 (26) Douglas Karlberg, 1–1 (65) William Videhult, 2–1 (83) Wilgot Marshage, 2–2 (89) Oliver Stojanovic Fredin, 3–2 (90) William Videhult.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Sollentuna FK: 2-3-0

Vasalund: 2-2-1

Nästa match:

Sollentuna FK: AFC Eskilstuna, hemma, 25 augusti

Vasalund: IF Karlstad Fotboll, borta, 24 augusti