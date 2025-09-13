Prenumerera

Leia Molund matchvinnare när Göteborg slog Rosengård

  • Göteborg-seger med 4–0 mot Rosengård

  • Göteborgs nionde seger på de senaste tio matcherna

  • Leia Molund med två mål för Göteborg

Göteborg besegrade Rosengård på hemmaplan i lördagens match i division 1 södra dam. 4–0 (2–0) slutade matchen.

Resultatet betyder också att Göteborg har hållit nollan i tre matcher i rad.

Leia Molund med två mål för Göteborg

Leia Molund gjorde två mål, övriga mål för hemmalaget gjordes av Wilma Lantz och Parva Zarassi.

För Rosengård gör resultatet att man nu ligger på sjunde plats i tabellen, medan Göteborg leder serien.

Nästa motstånd för Göteborg är Örby. Lagen möts söndag 21 september 16.00 på Örby IP. Rosengård tar sig an Älmhult borta lördag 20 september 16.00.

