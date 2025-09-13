Leia Molund matchvinnare när Göteborg slog Rosengård

Göteborg-seger med 4–0 mot Rosengård

Göteborgs nionde seger på de senaste tio matcherna

Leia Molund med två mål för Göteborg

Göteborg besegrade Rosengård på hemmaplan i lördagens match i division 1 södra dam. 4–0 (2–0) slutade matchen.

Resultatet betyder också att Göteborg har hållit nollan i tre matcher i rad.

Leia Molund gjorde två mål, övriga mål för hemmalaget gjordes av Wilma Lantz och Parva Zarassi.

För Rosengård gör resultatet att man nu ligger på sjunde plats i tabellen, medan Göteborg leder serien.

Nästa motstånd för Göteborg är Örby. Lagen möts söndag 21 september 16.00 på Örby IP. Rosengård tar sig an Älmhult borta lördag 20 september 16.00.