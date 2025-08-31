Abdihakin Ali och Erik Flataker målskyttar när AIK vände mot Sirius

Seger för AIK med 2–1 mot Sirius

Abdihakin Ali matchvinnare för AIK

Andra raka segern för AIK

I halvtid var Sirius i ledningen med 1–0 på Strawberry Arena. Men AIK vände – och vann. Till slut blev det 2–1 i matchen i Allsvenskan.

Abdihakin Ali stod för AIK:s avgörande mål efter 62 minuter.

Brommapojkarna nästa för AIK

Sirius gjorde 0–1 efter 39 minuters spel. Med en dryg halvtimme kvar att spela nätade Erik Flataker på pass av Anton Salétros och kvitterade för AIK.

AIK gjorde också 2–1 i 62:a minuten när Abdihakin Ali fick träff. Därmed hade laget vänt matchen.

AIK har två segrar, två oavgjorda och en förlust och 4–3 i målskillnad på de senaste fem matcherna, medan Sirius har tre vinster, en oavgjord och en förlust och 10–6 i målskillnad. Det här var AIK:s åttonde uddamålsseger den här säsongen. Förlusten var också Sirius nionde uddamålsförlust.

Det här var fjärde mötet mellan AIK och Sirius den här säsongen. IK Sirius har vunnit de senaste två mötena före den här matchen. AIK vann den första matchen lagen emellan under säsongen.

I nästa match möter AIK Brommapojkarna hemma på måndag 15 september 19.00. Sirius möter GAIS söndag 14 september 16.30 hemma.

AIK–Sirius 2–1 (0–1)

Allsvenskan, Strawberry Arena

Mål: 0–1 (39) Självmål, 1–1 (59) Erik Flataker (Anton Salétros), 2–1 (62) Abdihakin Ali.

Varningar, AIK: Anton Salétros, Mads Døhr Thychosen.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

AIK: 2-2-1

Sirius: 3-1-1

Nästa match:

AIK: IF Brommapojkarna, hemma, 15 september

Sirius: Gais, hemma, 14 september