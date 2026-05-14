Pendelkaos inför cupfinalen – uppmaningen till fansen

Cupfinalen mellan Mjällby och Hammarby kommer spelas inför storpublik.

Nu har ett växelfel försvårat för de som är påväg till matchen.

Fansen uppmannas nu till andra resvägar.

Över 30 000 personer förväntas till cupfinalen mellan Mjällby och Hammarby på Nationalarenan i Solna. För Mjällbys del väntas det största bortaföljet i klubbens historia.

Inför matchen har dock logistiska problem uppstått. Ett växelfel har orsakat omfattande förseningar för pendeltåget, vilket påverkar de Hammarbysupportar som ska se cupfinalen på plats.

Nu uppmanas alla grönvita fans att nyttja andra färdmedel.

”Undvik att ta pendeltåget ut till Nationalarenan. Växelfel längs pendeltågslinjen med tillhörande förseningar. Uppmanar alla grönvita som ska på cupfinalen att välja alternativa färdsätt så som tunnelbana etc”, skriver Hammarbys säkerhetschef Göran Rickmer på X.

Cupfinalen mellan Mjällby och Hammarby har avspark klockan 15:00.



