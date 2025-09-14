Adelisa Grabus och Nova Selin målskyttar när AIK vände mot Rosengård

AIK segrade – 2–1 mot Rosengård

Nova Selin matchvinnare för AIK

Rosengårds fjärde raka förlust

I halvtid var Rosengård i ledningen med 1–0 på Malmö IP. Men AIK vände – och vann. Till slut blev det 1–2 i matchen i Damallsvenskan.

Segermålet för AIK stod Nova Selin för efter 63 minuter.

Resultatet innebär att Rosengård nu har fyra förluster i rad.

Växjö nästa för AIK

Rosengård tog ledningen strax före halvtidsvilan, genom Aemu Oyama. Direkt efter pausen gjorde Adelisa Grabus mål och kvitterade för AIK.

Med en knapp halvtimme kvar att spela fick Nova Selin träff och avgjorde matchen. Selin fullbordade därmed lagets vändning.

Det här var Rosengårds nionde uddamålsförlust den här säsongen. Det var även AIK:s tredje uddamålsseger.

För AIK gör resultatet att man nu ligger på sjätte plats i tabellen, medan Rosengård är på elfte plats.

I nästa match möter Rosengård BK Häcken borta på söndag 21 september 16.00. AIK möter Växjö lördag 20 september 13.00 hemma.

Rosengård–AIK 1–2 (1–0)

Damallsvenskan, Malmö IP

Mål: 1–0 (41) Aemu Oyama, 1–1 (49) Adelisa Grabus, 1–2 (63) Nova Selin.

Varningar, Rosengård: Anam Imo. AIK: Anna Oskarsson, Jada Mathyssen.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Rosengård: 0-1-4

AIK: 2-0-3

Nästa match:

Rosengård: BK Häcken FF, borta, 21 september

AIK: Växjö DFF, hemma, 20 september