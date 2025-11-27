AEK Aten för tuffa för Fiorentina – förlust på hemmaplan

AEK Aten vann med 1–0 mot Fiorentina

Mijat Gacinovic matchvinnare för AEK Aten

Andra raka nederlaget för Fiorentina

Fiorentina förlorade hemma i Conference League herr mot AEK Aten, med 0–1 (0–1).

Mijat Gacinovic blev matchhjälte efter 35 minuter med sitt avgörande 1–0-mål.

Samsunspor nästa för AEK Aten

Det här var Fiorentinas andra uddamålsförlust den här säsongen.

Det här betyder att Fiorentina nu ligger på 17:e plats i tabellen och AEK Aten är på tionde plats.

Nästa motstånd för Fiorentina är Dynamo Kiev. Lagen möts torsdag 11 december 18.45 på Stadio Artemio Franchi.

Fiorentina–AEK Aten 0–1 (0–1)

Conference League herr, Stadio Artemio Franchi

Mål: 0–1 (35) Mijat Gacinovic.

Varningar, Fiorentina: Rolando Mandragora, Marin Pongracic, Albert Gudmundsson. AEK Aten: Stavros Pilios, Roberto Pereyra.

Nästa match:

Fiorentina: FC Dynamo Kiev, hemma, 11 december