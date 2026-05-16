Uppgifter: Ajax vill värva ter Stegen

Ajax uppges vara på jakt efter en rutinerad målvakt.

Nu pekas Barcelonas Marc-André ter Stegen ut som ett alternativ.

Ajax visar intresse för Barcelonamålvakten Marc-André ter Stegen, enligt nederländska Voetbal International.

Den 34-årige tysken har haft skadeproblem de senaste åren och spelat sparsamt den här säsongen.



Trots kontrakt till 2028 kan Barcelona vara öppet för en försäljning.

Ajax sägs även följa Barcelonas Iñaki Peña och Bayer Leverkusens Mark Flekken i jakten på en ny förstamålvakt.