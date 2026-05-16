Prenumerera

Logga in
Foto: Bildbyrån

JUST NU: Så startar Hammarby och BK Häcken i cupfinalen

Author image
Moa Jansson
Webbredaktör
Google news logo

Följ Fotbolldirekt på

Google news

En titel står på spel när Hammarby och BK Häcken möts i finalen av Svenska cupen på 3Arena.
Matchen startar 15.00.
Nu är startelvorna här.

Foto: Bildbyrån

De regerande cupmästarna Hammarby ställs mot BK Häcken  på 3Arena i Stockholm under lördagen. Nu med en ny titel på spel i Svenska Cupen .

Det blir säsongens tredje möte mellan lagen. I de två tidigare drabbningarna har BK Häcken dragit det längsta strået, vilket ger gästerna ett mentalt övertag inför finalen.

För Häcken inleder stjärnspelaren Anna Anvegård på bänken.

Startelvor:

Hammarby: Loeck – Reidy, Bragstad, Carlsson, Arnardottir, Lennartsson – Koivisto, Joramo, Sørum, Rehnberg, Hasund. 

Häcken: Birkisdottir – Östlund, Luik, Sandbech, Akgün, Ayinde, Selerud, Tindell, Jusu Bah, Schröder.

Den här artikeln handlar om:

Dela artikel:

Senaste Nytt