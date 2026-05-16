Officiellt: Robert Lewandowski lämnar Barcelona

Robert Lewandowskis tid i Barcelona är över.

Den polske anfallsstjärnan lämnar klubben efter fyra säsonger.

Han tar ett känslosamt farväl via sociala medier.

Foto: Bildbyrån

Robert Lewandowski lämnar FC Barcelona efter säsongen. Det meddelar den 37-årige anfallsstjärnan själv via sociala medier efter fyra år i den katalanska storklubben.

På Instagram tackar polacken för tiden i Barcelona och beskriver beslutet som ett naturligt avslut.

– Efter fyra år fyllda av utmaningar och hårt arbete är det dags att gå vidare. Jag lämnar med känslan av att uppdraget är slutfört, skriver anfallsstjärnan i inlägget som fortsätter:

– Jag kommer aldrig att glömma den kärlek jag fick från supportrarna redan från mina allra första dagar. Katalonien är min plats på jorden.

Barcelona hyllar samtidigt sin storstjärna i ett avskedsmeddelande på X.

– Han kom som en stjärna. Han lämnar som en legendar, skriver klubben.

Lewandowski anslöt från Bayern München inför säsongen 2022/23 och noterades för 119 mål och 24 assist på 191 matcher i Barcelonatröjan. Under sin tid i klubben var han med och säkrade tre ligatitlar.

– Jag kommer aldrig att glömma den kärlek jag fick från supportrarna redan från mina allra första dagar. Katalonien är min plats på jorden, skriver han vidare.

Var anfallsveteranen spelar nästa säsong är ännu inte klart.