AFC Eskilstuna avgjorde mot Gefle efter paus

AFC Eskilstuna segrade – 2–0 mot Gefle

Jordan Bender matchvinnare för AFC Eskilstuna

AFC Eskilstunas nionde seger för säsongen

Första halvlek blev mållös, men i andra halvlek var det hemmalaget AFC Eskilstuna som avgjorde matchen mot Gefle. Lördagens match i Ettan norra herr slutade 2–0.

Därmed har AFC Eskilstuna fyra raka segrar på hemmaplan.

Karlberg nästa för AFC Eskilstuna

Första halvlek blev mållös och det dröjde till den 55:e minuten innan Jordan Bender gav AFC Eskilstuna ledningen.

2–0-målet kom på tilläggstid, när Oiva Laaksonen slog till och gjorde mål. Det fastställde slutresultatet till 2–0.

I tabellen innebär det här att AFC Eskilstuna nu ligger på sjätte plats. Gefle är på 13:e plats. Noteras kan att AFC Eskilstuna sedan den 12 september har avancerat fyra placeringar i tabellen.

I nästa omgång har AFC Eskilstuna Karlberg borta på Kristinebergs IP, lördag 20 september 16.00. Gefle spelar hemma mot IF Karlstad söndag 21 september 16.00.

AFC Eskilstuna–Gefle 2–0 (0–0)

Ettan norra herr, Tunavallen

Mål: 1–0 (55) Jordan Bender, 2–0 (90) Oiva Laaksonen.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

AFC Eskilstuna: 3-0-2

Gefle: 3-0-2

Nästa match:

AFC Eskilstuna: Karlbergs BK, borta, 20 september

Gefle: IF Karlstad Fotboll, hemma, 21 september