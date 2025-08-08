AFC Eskilstuna knep segern i målmässigt jämn match mot Enköping SK Herr

AFC Eskilstuna-seger med 3–2 mot Enköping SK Herr

AFC Eskilstunas fjärde seger på de senaste fem matcherna

Noah Odin Lundström avgjorde för AFC Eskilstuna

Det blev seger för bortalaget AFC Eskilstuna i matchen mot Enköping SK Herr på Enavallen. Laget vann fredagens match i Ettan norra herr med 3–2 (1–0).

Segern var AFC Eskilstunas fjärde på de senaste fem matcherna.

Enköping SK Herr–AFC Eskilstuna – mål för mål

Matchen förblev jämn målmässigt till AFC Eskilstuna tog ledningen i 34:e minuten, genom Emanuel Chabo. Direkt efter pausen slog Felix Johansson till och kvitterade för Enköping SK Herr.

Med en knapp halvtimme kvar att spela nätade Ibrahima Cherif Fofana och gav AFC Eskilstuna ledningen.

1–3-målet kom i slutminuterna, med fyra minuter kvar att spela, när Noah Odin Lundström slog till och gjorde mål.

Reduceringen till 2–3 för Enköping SK Herr kom direkt därefter när Linus Zetterström på tilläggstid gjorde mål. Mer än så blev det dock inte för Enköping SK Herr.

Det här var Enköping SK Herrs femte uddamålsförlust den här säsongen. Det var även AFC Eskilstunas sjätte uddamålsseger.

För tabellens utseende betyder det här att Enköping SK Herr ligger på tionde plats medan AFC Eskilstuna har niondeplatsen.

Lagens första möte för säsongen vann AFC Eskilstuna med 2–1.

I nästa match möter Enköping SK Herr Gefle borta och AFC Eskilstuna möter Assyriska hemma. Båda matcherna spelas lördag 16 augusti 16.00.

Enköping SK Herr–AFC Eskilstuna 2–3 (0–1)

Ettan norra herr, Enavallen

Mål: 0–1 (34) Emanuel Chabo, 1–1 (48) Felix Johansson, 1–2 (64) Ibrahima Cherif Fofana, 1–3 (86) Noah Odin Lundström, 2–3 (90) Linus Zetterström.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Enköping SK Herr: 1-1-3

AFC Eskilstuna: 4-1-0

Nästa match:

Enköping SK Herr: Gefle IF FF, borta, 16 augusti

AFC Eskilstuna: Assyriska FF, hemma, 16 augusti