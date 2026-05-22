Uppgifter: Pisa har bestämt sig – Hiljemark sparkas

En match återstår för Oscar Hiljemark och Pisa den här Serie A-säsongen.

Därefter kommer svensken få lämna sitt uppdrag.

Det uppger Sestaporta.

Pisa är redan klara för nedflyttning inför den sista omgången av Serie A. Enligt italienska uppgifter blir det också Oscar Hiljemarks sista match som tränare för klubben.

Sestaporta gör gällande att klubben kommer släppa ett officiellt uttalande efter den sista matchen, som spelas mot Lazio under lördagen. Då förväntas Pisa meddela att Hiljemark sparkas från sitt tränaruppdrag.

Enligt uppgifterna kommer Pisa leta efter ”en mer meriterad tränare för serien”. Några av kandidaterna som nämns är Fabio Pecchia, Antonio Calabro och Inazio Abate.

Pisa har endast vunnit en match i Serie A sedan Hiljemark tog över i vintras. Svenskens position som tränare har varit ifrågasatt under en lång tid. I april valde Pisas sportchef Davide Vaira att lämna sitt uppdrag, efter att klubben inte valt att sparka Hiljemark.