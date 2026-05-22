Klart: Carrick fortsätter som huvudtränare i United

Efter mycket rykten fram och tillbaka om Michael Carrick ska få fortsatt förtroende eller inte står det nu klart.

Manchester United meddelar under fredagen att Michael Carrick får fortsatt förtroende som huvudtränare.

– Att få bära ansvaret för att leda vår speciella fotbollsklubb fyller mig med enorm stolthet.Under de senaste fem månaderna har den här spelargruppen visat att de kan nå upp till den nivå av motståndskraft, sammanhållning och målmedvetenhet som vi kräver här, säger Carrick via klubbens uttalande och fortsätter:

– Nu är det dags att gå vidare tillsammans igen, med ambition och en tydlig känsla av riktning. Manchester United och våra fantastiska supportrar förtjänar att återigen kämpa om de största titlarna.

Manchester United ligger för närvarande på tredje plats i Premier League.