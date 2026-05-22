Lucas Bergvall med på prestigefylld lista

Lucas Bergvall har haft en tung säsong med Tottenham Hostpur.

Trots det är svensken nominerad till årets Golden Boy.

Det bekräftar Tuttosport.

Priset Golden Boy delas ut till Europas bästa spelare under 21 varje säsong. Redan i fjol var Lucas Bergvall en av de nominerade. I år finns mittfältaren med på listan igen, som enda svensk.

Tidningen Tuttosport, som delar ut priset, har rankat 100 spelare som har möjlighet att kamma hem det prestigefyllda priset. Bergvall återfinns på plats 31.

Listan toppas av Lamine Yamal, följt av Warren Zaïre Emery och Pau Cubarsi. Yamal vann priset redan för två år sedan som 17-åring. Spanjoren blev då den yngsta spelaren någonsin att få utmärkelsen.

På plats 23 återfinns den tidigare Hammarby-spelaren Bazoumana Touré, numera i Hoffenheim. Ivorianen har gjort fem mål och sju assist under sin debutsäsong i Bundesliga och blev nyligen uttagen i VM-truppen.

Årets Golden Boy-vinnare annonseras i november.