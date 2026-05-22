Uppgifter: Éderson detaljer från Manchester United

Éderson kan lämna Atalanta i sommar.

Manchester United vill säkra upp 26-åringen.

Han ryktas nu till Manchester United och ska enligt transferspecialisten Nicoló Schira är han nära en övergång till United. Övergångssumman ska landa på cirka 490 miljoner kronor.

Enligt uppgifterna är långt gångna i förhandlingarna och klubbarna ska vara nära en överenskommelse. Tidigare uppgifter har beskrivit att Éderson är överens med Manchester United om villkoren för det personliga kontraktet. Det som återstår är några små detaljer innan kontraktet skrivs på.