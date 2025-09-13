Alaves besegrade Atlethic Bilbao – avgjorde i andra halvlek

Alaves vann med 1–0 mot Atlethic Bilbao

Självmål avgjorde för Alaves

Atlethic Bilbao nu andra, Alaves på sjunde plats

Alaves vann hemma i La Liga mot Atlethic Bilbao efter en stark andra halvlek. Första halvleken i lördagens match slutade mållös, men i andra halvlek dominerade Alaves och vann med slutade 1–0.

Ett oturligt självmål av Atlethic Bilbao blev matchavgörande.

Sevilla nästa för Alaves

Det här var Alaves andra uddamålsseger.

Atlethic Bilbao har nu nio poäng och Alaves har sju poäng när båda lagen har spelat fyra matcher.

Lagen möts på nytt den 3 maj.

Nästa motstånd för Alaves är Sevilla. Lagen möts lördag 20 september 18.30 på Mendizorrotza.

Atlethic Bilbao–Alaves 0–1 (0–0)

La Liga, San Mamés

Mål: 0–1 (57) Självmål.

Varningar, Atlethic Bilbao: Aitor Paredes, Inigo Ruiz De Galarreta, Maroan Sannadi, Urko Izeta. Alaves: Nahuel Tenaglia, Pablo Ibanez, Mariano Diaz.

Nästa match:

Alaves: Sevilla, hemma, 20 september