Albin Andersson i form när Falkenberg vann mot Östersunds FK

Falkenberg vann med 4–0 mot Östersunds FK

Albin Andersson tvåmålsskytt för Falkenberg

Seger nummer 10 för Falkenberg

Hemmalaget Falkenberg tog hem de tre poängen efter seger mot Östersunds FK i Superettan. 4–0 (2–0) slutade söndagens match.

Falkenberg har skapat en skön vinnarkänsla på Falcon Alkoholfri Arena. Segern mot Östersunds FK betyder att laget har vunnit fyra raka matcher på hemmaplan.

Albin Andersson gjorde två mål för Falkenberg

Falkenberg fick en bra start på matchen. Albin Andersson slog till på pass av Lucas Sibelius, redan i åttonde minuten.

Laget gjorde också 2–0 i 21:a minuten, när Viktor Ekblom slog till framspelad av Hampus Källström. I 55:e minuten nätade Alexander Salo, på pass av Lucas Sibelius och gjorde 3–0.

Falkenberg gjorde också 4–0 genom Albin Andersson framspelad av Seif Ali Hindi i 75:e minuten.

Resultatet innebär att Falkenberg ligger kvar på sjätte plats och Östersunds FK på tolfte plats i tabellen.

Säsongens första möte lagen emellan vann Östersunds FK med 3–1.

Falkenberg tar sig an Örebro i nästa match borta söndag 5 oktober 15.00. Östersunds FK möter Västerås SK hemma lördag 4 oktober 13.00.

Falkenberg–Östersunds FK 4–0 (2–0)

Superettan, Falcon Alkoholfri Arena

Mål: 1–0 (8) Albin Andersson (Lucas Sibelius), 2–0 (21) Viktor Ekblom (Hampus Källström), 3–0 (55) Alexander Salo (Lucas Sibelius), 4–0 (75) Albin Andersson (Seif Ali Hindi).

Varningar, Falkenberg: Seif Ali Hindi. Östersunds FK: Jamie Hopcutt, Gideon Granström.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Falkenberg: 3-1-1

Östersunds FK: 2-1-2

Nästa match:

Falkenberg: Örebro SK, borta, 5 oktober

Östersunds FK: Västerås SK FK, hemma, 4 oktober