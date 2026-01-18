Alexander Sörloth gjorde avgörande målet för Atletico Madrid mot Alaves
- Atletico Madrid-seger med 1–0 mot Alaves
- Alexander Sörloth avgjorde för Atletico Madrid
- Andra raka förlusten för Alaves
Atletico Madrid vann med 1–0 på hemmaplan mot Alaves i La Liga. Matchens enda mål stod Alexander Sörloth för i andra halvleken.
Atletico Madrid höll nu nollan för åttonde gången den här säsongen.
Formen på hemmaplan håller därmed i sig för Atletico Madrid, som nu har nio raka segrar.
Mallorca nästa för Atletico Madrid
Atletico Madrid har tre segrar, en oavgjord och en förlust och 7–3 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan Alaves har en oavgjord och fyra förluster och 3–10 i målskillnad.
I nästa match, söndag 25 januari möter Atletico Madrid Mallorca hemma på Riyadh Air Metropolitano 14.00 medan Alaves spelar hemma mot Real Betis 21.00.
Atletico Madrid–Alaves 1–0 (0–0)
La Liga, Riyadh Air Metropolitano
Mål: 1–0 (48) Alexander Sörloth (Pablo Barrios).
Varningar, Atletico Madrid: Johnny Cardoso. Alaves: Pablo Ibanez.
Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):
Atletico Madrid: 3-1-1
Alaves: 0-1-4
Nästa match:
Atletico Madrid: Mallorca, hemma, 25 januari 14.00
Alaves: Real Betis, hemma, 25 januari 21.00
