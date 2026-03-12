Alexandre Zurawski i målform när Rayo Vallecano vann mot Samsunspor
- Rayo Vallecano vann med 3–1 mot Samsunspor
- Rayo Vallecanos Alexandre Zurawski tvåmålsskytt
- Alvaro Garcia avgjorde för Rayo Vallecano
Rayo Vallecano vann på bortaplan mot Samsunspor i Conference League herr med 3–1 på torsdagen.
Alexandre Zurawski slog till redan i 15:e minuten och gav Rayo Vallecano ledningen. I 21:a minuten kvitterade Samsunspor genom Marius Mouandilmadji efter förarbete av Carlo Holse. Rayo Vallecano tog ledningen i slutet av första halvleken genom Alvaro Garcia assisterad av Isi Palazon.
Alexandre Zurawski, återigen, ökade Rayo Vallecanos ledning på pass av Oscar Valentin i 78:e minuten. 1–3-målet blev matchens sista.
Lagen möts igen torsdag 19 mars 21.00.
Samsunspor–Rayo Vallecano 1–3 (1–2)
Conference League herr, Samsun Yeni 19 Mayis Stadyumu
Mål: 0–1 (15) Alexandre Zurawski, 1–1 (21) Marius Mouandilmadji (Carlo Holse), 1–2 (40) Alvaro Garcia (Isi Palazon), 1–3 (78) Alexandre Zurawski (Oscar Valentin).
Varningar, Samsunspor: Olivier Ntcham, Carlo Holse, Celil Yuksel, Josafat Mendes. Rayo Vallecano: Unai Lopez, Luiz Felipe.
Nästa match:
Rayo Vallecano: Samsunspor, hemma, 19 mars 21.00
