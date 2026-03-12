Alexandre Zurawski i målform när Rayo Vallecano vann mot Samsunspor

Rayo Vallecano vann med 3–1 mot Samsunspor

Rayo Vallecanos Alexandre Zurawski tvåmålsskytt

Alvaro Garcia avgjorde för Rayo Vallecano

Rayo Vallecano vann på bortaplan mot Samsunspor i Conference League herr med 3–1 på torsdagen.

Rayo Vallecanos Alexandre Zurawski tvåmålsskytt

Alexandre Zurawski slog till redan i 15:e minuten och gav Rayo Vallecano ledningen. I 21:a minuten kvitterade Samsunspor genom Marius Mouandilmadji efter förarbete av Carlo Holse. Rayo Vallecano tog ledningen i slutet av första halvleken genom Alvaro Garcia assisterad av Isi Palazon.

Alexandre Zurawski, återigen, ökade Rayo Vallecanos ledning på pass av Oscar Valentin i 78:e minuten. 1–3-målet blev matchens sista.

Lagen möts igen torsdag 19 mars 21.00.

Samsunspor–Rayo Vallecano 1–3 (1–2)

Conference League herr, Samsun Yeni 19 Mayis Stadyumu

Mål: 0–1 (15) Alexandre Zurawski, 1–1 (21) Marius Mouandilmadji (Carlo Holse), 1–2 (40) Alvaro Garcia (Isi Palazon), 1–3 (78) Alexandre Zurawski (Oscar Valentin).

Varningar, Samsunspor: Olivier Ntcham, Carlo Holse, Celil Yuksel, Josafat Mendes. Rayo Vallecano: Unai Lopez, Luiz Felipe.

Nästa match:

Rayo Vallecano: Samsunspor, hemma, 19 mars 21.00