Alicia Dahlgren tvåmålsskytt för Gefle i segern mot Skellefteå

Gefle vann med 4–0 mot Skellefteå

Gefles fjärde seger på de senaste fem matcherna

Alicia Dahlgren med två mål för Gefle

Gefle vann mötet med Skellefteå hemma med 4–0 (1–0) på söndagen i division 1 norra dam.

– Vi gör en okej insats med fokus på försvarsspelet hela veckan och där tycker jag att vi gör det bra hela vägen. Ny match nästa helg och vi ska fundera på hur vi formerar oss, kommenterade Gefles huvudtränare Marcus Larsson.

Segern var Gefles fjärde på de senaste fem matcherna.

Alicia Dahlgren gjorde två mål för Gefle

Alicia Dahlgren gjorde två mål, övriga mål för hemmalaget gjordes av Evelina Larsson och Sandra Törnros.

Gefle stannar därmed på andra plats, och Skellefteå på elfte plats, i tabellen.

Gefle möter IFK Lidingö i nästa match borta lördag 20 september 13.00. Skellefteå möter samma dag IFK Östersund hemma.