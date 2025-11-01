Alnator och Hellborg heta när Oskarshamn besegrade Ängelholm

Oskarshamn vann med 2–1 mot Ängelholm

Tarek Alnator matchvinnare för Oskarshamn

Sjunde segern för Oskarshamn

Oskarshamn vann mot Ängelholm på Ängelholms IP på lördagen. Matchen i Ettan södra herr slutade 1–2 (0–1).

Oskarshamns tränare Eric Persson tyckte så här om matchen:

– Vi gör en bra bortamatch. Spelar tajt defensivt och med bra attack offensivt! Två fina mål som grundlade segern.

Ljungskile nästa för Oskarshamn

Gästande Oskarshamn tog ledningen efter 42 minuter genom Adam Hellborg. Med en halvtimme kvar att spela nätade Tarek Alnator och ökade ledningen för Oskarshamn.

Med sex minuter kvar att spela reducerade Ängelholm genom Leo Hedenberg. Mer än så blev det dock inte för Ängelholm.

Det här var Ängelholms åttonde uddamålsförlust den här säsongen. Det var även Oskarshamns tredje uddamålsseger.

Med en omgång kvar är Ängelholm på åttonde plats i tabellen medan Oskarshamn är på 13:e plats.

På lördag 8 november 15.00 spelar Ängelholm borta mot Hässleholms IF och Oskarshamn hemma mot Ljungskile.

Ängelholm–Oskarshamn 1–2 (0–1)

Ettan södra herr, Ängelholms IP

Mål: 0–1 (42) Adam Hellborg, 0–2 (60) Tarek Alnator, 1–2 (84) Leo Hedenberg.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Ängelholm: 2-1-2

Oskarshamn: 1-3-1

Nästa match:

Ängelholm: Hässleholms IF, borta, 8 november

Oskarshamn: Ljungskile SK, hemma, 8 november