Andreas Weimann målskytt när Derby County sänkte WBA
- Derby County vann med 1–0 mot WBA
- Andreas Weimann matchvinnare för Derby County
- WBA nu femte, Derby County på 19:e plats
Målet i andra halvleken blev matchens enda när Derby County vann med 1–0 (0–0) borta mot WBA i Championship.
WBA–Derby County – mål för mål
WBA har tre vinster, en oavgjord och en förlust och 6–4 i målskillnad på de senaste fem matcherna, medan Derby County har en vinst, två oavgjorda och två förluster och 8–11 i målskillnad.
För tabellens utseende betyder det här att WBA ligger på femte plats medan Derby County är på 19:e plats.
När lagen senast möttes vann Derby County FC med 4–3 efter straffar.
I nästa match möter WBA Middlesbrough borta på fredag 19 september 21.00. Derby County möter Preston North End lördag 20 september 16.00 hemma.
WBA–Derby County 0–1 (0–0)
Championship
Mål: 0–1 (84) Andreas Weimann.
Varningar, WBA: Callum Styles. Derby County: Lewis Travis, Dion Sanderson.
Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):
WBA: 3-1-1
Derby County: 1-2-2
Nästa match:
WBA: Middlesbrough FC, borta, 19 september
Derby County: Preston North End FC, hemma, 20 september
