Andreas Weimann målskytt när Derby County sänkte WBA

Derby County vann med 1–0 mot WBA

Andreas Weimann matchvinnare för Derby County

WBA nu femte, Derby County på 19:e plats

Målet i andra halvleken blev matchens enda när Derby County vann med 1–0 (0–0) borta mot WBA i Championship.

WBA–Derby County – mål för mål

WBA har tre vinster, en oavgjord och en förlust och 6–4 i målskillnad på de senaste fem matcherna, medan Derby County har en vinst, två oavgjorda och två förluster och 8–11 i målskillnad.

För tabellens utseende betyder det här att WBA ligger på femte plats medan Derby County är på 19:e plats.

När lagen senast möttes vann Derby County FC med 4–3 efter straffar.

I nästa match möter WBA Middlesbrough borta på fredag 19 september 21.00. Derby County möter Preston North End lördag 20 september 16.00 hemma.

WBA–Derby County 0–1 (0–0)

Championship

Mål: 0–1 (84) Andreas Weimann.

Varningar, WBA: Callum Styles. Derby County: Lewis Travis, Dion Sanderson.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

WBA: 3-1-1

Derby County: 1-2-2

Nästa match:

WBA: Middlesbrough FC, borta, 19 september

Derby County: Preston North End FC, hemma, 20 september