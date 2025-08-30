Ängelholm äntligen vinnare igen efter seger mot Torslanda

Seger för Ängelholm med 3–0 mot Torslanda

Vilgot Carlsson avgjorde för Ängelholm

Ängelholms sjätte seger

Efter sex matcher utan seger i Ettan södra herr kunde Ängelholm till slut ta tre poäng. Laget vann på hemmaplan mot Torslanda, med 3–0 (1–0).

Rosengård nästa för Ängelholm

Matchen var mållös till Ängelholm tog ledningen efter en halvtimmes spel, genom Vilgot Carlsson. I 67:e minuten slog Ludvig Carlius till, och gjorde 2–0.

Till slut kom också 3–0-målet genom Tim Amilon Persson på straff i 69:e minuten.

Ängelholm ligger på tionde plats i tabellen efter matchen, medan Torslanda ligger på elfte plats. Så sent som den 2 augusti låg Torslanda på sjätte plats i tabellen.

Säsongens första möte lagen emellan vann Ängelholms FF med 4–2.

Nästa motstånd för Ängelholm är Rosengård. Lagen möts lördag 6 september 13.00 på Ängelholms IP.

Ängelholm–Torslanda 3–0 (1–0)

Ettan södra herr, Ängelholms IP

Mål: 1–0 (30) Vilgot Carlsson, 2–0 (67) Ludvig Carlius, 3–0 (69) Tim Amilon Persson.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Ängelholm: 1-2-2

Torslanda: 1-2-2

Nästa match:

Ängelholm: FC Rosengård 1917, hemma, 6 september