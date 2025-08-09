Ängelholm fixade poäng borta mot Jönköping

0–0 mellan Jönköping och Ängelholm

Jönköping nu första, Ängelholm på tionde plats

Torslanda blir nästa motstånd för Jönköping

Ängelholm fixade ett kryss borta mot Jönköping. Lördagens match i Ettan södra herr slutade 0–0.

Det var Ängelholms fjärde match i rad utan seger.

Jönköping–Ängelholm – mål för mål

Jönköping har fyra segrar och en oavgjord och 6–2 i målskillnad på de senaste fem matcherna, medan Ängelholm har en vinst, en oavgjord och tre förluster och 9–10 i målskillnad. Det här var Jönköpings andra oavgjorda match den här säsongen.

Resultatet betyder att båda lagen har oförändrad position i tabellen, Jönköping i serieledning och Ängelholm på tionde plats.

Säsongens första möte lagen emellan vann Jönköpings Södra IF med 2–1.

Söndag 17 augusti 16.00 spelar Jönköping hemma mot Torslanda. Ängelholm möter Olympic hemma på Ängelholms IP fredag 15 augusti 19.00.