Ängelholm kryssade hemma mot Rosengård

Oavgjort i mötet mellan Ängelholm och Rosengård

Tim Amilon Persson kvitterade i 26:e minuten

Ängelholm nu tionde, Rosengård på sjätte plats

Ängelholm och Rosengård fick en poäng var i mötet i Ettan södra herr på Ängelholms IP. Matchen slutade 1–1 (1–1).

Rosengårds tränare Halda Kabil:

– Vi saknade sex spelare idag, vi hade helt ny backlinje. Jämn match, vi tryckte på hela tiden, Ängelholm var vassa på omställningar. Vi vann inte på grund av små detaljer. Det gäller jobba och träna på de.

Ängelholm–Rosengård – mål för mål

Matchen förblev jämn målmässigt till Rosengård tog ledningen i 24:e minuten, genom Argjend Malaj.

Ängelholm kvitterade till 1–1 i 26:e minuten, när Tim Amilon Persson hittade rätt. Andra halvlek blev mållös och matchen slutade 1–1.

Ängelholm har en seger, tre oavgjorda och en förlust och 5–5 i målskillnad på de senaste fem matcherna, medan Rosengård har en vinst, två oavgjorda och två förluster och 6–8 i målskillnad. Det här var Ängelholms sjunde oavgjorda match den här säsongen.

Det här betyder att Ängelholm är kvar på tionde plats, och Rosengård stannar på sjätte plats, i tabellen.

Lördag 13 september spelar Ängelholm borta mot Husqvarna 13.00 och Rosengård mot Oskarshamn hemma 16.00 på Rosengårds IP.

Ängelholm–Rosengård 1–1 (1–1)

Ettan södra herr, Ängelholms IP

Mål: 0–1 (24) Argjend Malaj, 1–1 (26) Tim Amilon Persson.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Ängelholm: 1-3-1

Rosengård: 1-2-2

Nästa match:

Ängelholm: Husqvarna FF, borta, 13 september

Rosengård: Oskarshamns AIK, hemma, 13 september