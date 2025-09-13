Ängelholm sänkte Husqvarna – Tim Amilon Persson matchhjälte

Ängelholm vann med 1–0 mot Husqvarna

Tim Amilon Persson avgjorde för Ängelholm

Ängelholms sjunde seger

Målet i första halvleken blev matchavgörande när Ängelholm vann med 1–0 (1–0) borta mot Husqvarna i Ettan södra herr.

– Våra spelare sliter och jobbar jättebra men vi saknar kvalitet i vårt offensiva spel. Matchen mot Ängelholm är i stort sett en jämn historia där vi till exempel har fler avslutslägen och hörnor, men motståndarna är helt enkelt lite bättre i teknik, snabbhet och styrka. Inte mycket som skiljer i detaljer men på totalen gör det jättemycket. Vi är inte tillräckligt bra för att kunna vinna en sådan här match. Svårare än så är det inte, kommenterade Husqvarnas lagledare Kjell Jacobsson.

Ljungskile nästa för Ängelholm

Husqvarna har en vinst, två oavgjorda och två förluster och 6–7 i målskillnad på de senaste fem matcherna, medan Ängelholm har två vinster, två oavgjorda och en förlust och 6–5 i målskillnad. Det här var Husqvarnas fjärde uddamålsförlust den här säsongen. Det var även Ängelholms tredje uddamålsseger.

Ängelholms nya tabellposition är nionde plats, medan Husqvarna är på 14:e plats.

När lagen senast möttes vann Ängelholms FF med 6–1.

Nästa motstånd för Husqvarna är Jönköping. Lagen möts fredag 19 september 19.00 på Stadsparksvallen. Ängelholm tar sig an Ljungskile hemma söndag 21 september 16.00.

Husqvarna–Ängelholm 0–1 (0–1)

Ettan södra herr, Vapenvallen

Mål: 0–1 (11) Tim Amilon Persson.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Husqvarna: 1-2-2

Ängelholm: 2-2-1

Nästa match:

Husqvarna: Jönköpings Södra IF, borta, 19 september

Ängelholm: Ljungskile SK, hemma, 21 september