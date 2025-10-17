Ängelholm vann borta mot Lunds BK

Ängelholm vann med 2–1 mot Lunds BK

Jacob Svensson matchvinnare för Ängelholm

Andra raka segern för Ängelholm

Ängelholm ledde med 2–0 i halvtid mot Lunds BK på bortaplan i fredagens match i Ettan södra herr. I andra halvlek kom Lunds BK närmare, men Ängelholm kunde hålla undan till seger 2–1.

Eskilsminne nästa för Ängelholm

Anton Nilsson gjorde 1–0 till Ängelholm i 36:e minuten.

Laget ökade ledningen till 0–2 på stopptid i första halvleken genom Jacob Svensson. Med en knapp halvtimme kvar att spela nätade Dennis Olofsson och reducerade åt Lunds BK. Fler mål än så blev det inte för Lunds BK.

Lunds BK har två vinster och tre förluster och 5–6 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan Ängelholm har två vinster, en oavgjord och två förluster och 7–6 i målskillnad. Det här var Lunds BK:s åttonde uddamålsförlust den här säsongen. Det var även Ängelholms fjärde uddamålsseger.

Med tre omgångar kvar är Lunds BK på femte plats i tabellen medan Ängelholm är på sjunde plats.

När lagen senast möttes vann Lunds BK med 2–1.

Lunds BK tar sig an Oskarshamn i nästa match borta lördag 25 oktober 16.00. Ängelholm möter Eskilsminne hemma söndag 26 oktober 16.00.

Lunds BK–Ängelholm 1–2 (0–2)

Ettan södra herr, Klostergårdens IP

Mål: 0–1 (36) Anton Nilsson, 0–2 (45) Jacob Svensson, 1–2 (64) Dennis Olofsson.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Lunds BK: 2-0-3

Ängelholm: 2-1-2

Nästa match:

Lunds BK: Oskarshamns AIK, borta, 25 oktober

Ängelholm: Eskilsminne IF, hemma, 26 oktober