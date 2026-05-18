Uppgifter: Arsenal leder jakten på Bradley Barcola

Arsenal uppges vilja förstärka offensiven i sommar.

Nu pekas PSG-stjärnan Bradley Barcola ut som en stark kandidat – och Londonklubben sägs ligga bäst till.

Arsenal fortsätter att kopplas ihop med en ny vänsterytter inför sommarens transferfönster. Enligt franska L’Equipe visar klubben stort intresse för Paris Saint-Germains Bradley Barcola.

Den 23-årige yttern har varit framgångsrik i PSG sedan flytten från Lyon 2023, men uppges ha haft en tuffare period under våren. Trots det ska Arsenal se honom som ett prioriterat namn.

Enligt uppgifterna är Arsenal i nuläget närmast en värvning.

Barcola har hittills noterats för 39 mål och 37 assist på 151 matcher i PSG-tröjan och har kontrakt till sommaren 2028.