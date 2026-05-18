Ställs mot moderklubben: ”En helt annan spelare nu”

IFK Göteborg har inte mött Örgryte i allsvenskan sedan 2009.

Då startade en 17-årig Mikael Dyrestam för blåvitt.

– Jag kommer knappt ihåg resultatet, säger Öis-försvararen till FotbollDirekt.

Nykomlingen Örgryte stod för en rejäl skalp när man bortabesegrade regerande mästarna Mjällby i den andra omgången. Matchen därpå förlorade laget med hela 8–1 mot Hammarby och Öis har därefter haft svårt att hitta formen.

– Vi har haft många bra prestationer som inte har gett tre poäng. Jag tycker vi var bra mot Degerfors och okej mot BP. Men det krävs mer för att stänga och vinna sådana matcher, säger försvarsgeneralen Mikael Dyrestam till FotbollDirekt.

– Men vad är det, 69 poäng kvar att spela om? Så det är mycket kvar, menar han

Har omställningen från superettan till allsvenskan känts av?

– Ja det tycker jag. Med tanke på hur vi har blivit straffade när vi tappat boll eller inte hängt med i en omställning. Man blir straffade på ett helt annat sätt här än i superettan.

Mittbacken pekar på att laget gjorde sämre matcher även under fjolåret, men att segrarna ändå trillade in.

– Det har man inte råd med i allsvenskan. Man kan inte ha en bra halvlek och en dålig halvlek. Vi behöver alla höja oss för att tre-poängarna ska börja rulla in, säger han.

Under måndagen väntar ett derby mellan två kämpande Göteborgslag. Örgryte ligger två poäng före stadsrivalen IFK Göteborg i botten av tabellen. Det är med andra ord mycket som står på spel.

– De är pressade och vi är pressade. Sedan kommer de från en helt annan bakgrund med högre förväntningar, med tanke på resultatet förra året. Men vi har bara fokuserat på vad vi ska göra. Det är ju derby så det är lite mer speciellt, men i slutändan är det tre poäng som vilken match som helst, menar Dyrestam.

Derbyt är inte bara speciellt för att det är ett derbyt. Det råkar även vara det första mötet mellan IFK Göteborg och Örgryte sedan augusti 2009.

Till höger i blåvitts försvar den sommardagen startade en 17-årig Mikael Dyrestam.

Vad kommer du ihåg från matchen?

– Att de [Örgryte] hade ganska bra spelare, sen var det ju ganska kört för Öis under perioden då vi mötte dem. Det är väl det jag kommer ihåg. Jag kommer knappt ihåg resultatet, menar den numera 34-åriga mittbacken.

Det blev seger för IFK Göteborg med 2–1 efter två mål av Tobias Hysén. Örgryte åkte kort därpå ur serien samtidigt som Blåvitt förlorade SM-guldet med minsta möjliga marginal.

Dyrestam lämnade IFK Göteborg 2013. Efter en världsturné som inkluderar länder som Nederländerna, Grekland och Saudiarabien återvände han till Götet 2024 för att krita på för Örgryte.

– Jag är en helt annan spelare nu. Då spelade jag ytterback och skulle anfalla och jag gjorde en massa cykelsparkar. Jag trodde ju inte då att jag skulle stå på andra sidan 17 år senare, säger Dyrestam och fortsätter:

– Men det är kul att vara en del av den här historien i Öis också. Vi har gjort någonting fint som vi vill bygga vidare på. Det är bara segrarna som ska ramla in och förhoppnings höjs självförtroendet med det.