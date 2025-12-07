Angers sänkte Niza – Yassin Belkhdim matchhjälte

Angers vann med 1–0 mot Niza

Yassin Belkhdim avgjorde för Angers

Femte förlusten i rad för Niza

Målet i första halvleken blev matchavgörande när Angers vann med 1–0 (1–0) borta mot Niza i Ligue 1 herr.

Angers höll nu nollan för femte gången den här säsongen.

Niza–Angers – mål för mål

Niza har fem förluster och 3–12 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan Angers har tre vinster och två förluster och 5–3 i målskillnad. Det här var Angers tredje uddamålsseger.

Den 15 mars möts lagen återigen, då på Stade Raymond Kopa.

Nästa motstånd för Angers är Nantes. Lagen möts fredag 12 december 20.45 på Stade Raymond Kopa.

Niza–Angers 0–1 (0–1)

Ligue 1 herr, Allianz Rivera

Mål: 0–1 (33) Yassin Belkhdim (Carlens Arcus).

Varningar, Niza: Antoine Mendy. Angers: Haris Belkebla.

Utvisningar, Niza: Tom Louchet.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Niza: 0-0-5

Angers: 3-0-2

Nästa match:

Angers: Nantes, hemma, 12 december