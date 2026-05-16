Kossounou och Touré uttagna i Elfenbenskustens VM-trupp

Elfenbenskusten har presenterat sin trupp till fotbolls-VM.

Tidigare Hammarby-spelarna Bazoumana Touré och Odilon Kossounou finns med bland de uttagna till mästerskapet.

Foto: Bildbyrån

Elfenbenskusten har offentliggjort sin VM-trupp inför sommarens världsmästerskap. Förbundskapten Emerse Faé presenterade under fredagen de spelare som får representera nationen i turneringen.

Bland de uttagna finns de tidigare Hammarbyspelarna Odilon Kossounou, som i dag tillhör Atalanta, och Bazoumana Touré från Hoffenheim.

I gruppspelet väntar matcher mot Ecuador, Tyskland och Curacao för Elfenbenskusten.